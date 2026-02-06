Эстония рассматривает дополнительный вклад в PURL для поставок оружия Украине

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, прибывший с визитом в Киев, сообщил о рассмотрении эстонской стороной возможности дополнительного вклада в механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке американского оружия для Украины.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил он на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

"Эстония присоединилась к механизму PURL. Наше правительство сейчас рассматривает возможность сделать дополнительный вклад в PURL, чтобы Украина могла получить от США то, что нужно (оружие - прим. ред.)", - сказал он.

Цахкна подчеркнул, что Эстония на 100% поддерживает Украину и ее территориальную целостность. Министр заверил, что Таллинн никогда не признает насильственное изменение границ Украины.

"Никаких изменений в позиции Эстонии по поддержке Украины", - сказал он, пообещав продолжать военную помощь Украине.

В конце сентября 2025 года Цахкна заявил, что Эстония выделит 10 млн евро на инициативу PURL.