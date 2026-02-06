Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Эстония рассматривает дополнительный вклад в PURL для поставок оружия Украине

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 17:49
    Эстония рассматривает дополнительный вклад в PURL для поставок оружия Украине

    Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, прибывший с визитом в Киев, сообщил о рассмотрении эстонской стороной возможности дополнительного вклада в механизм Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке американского оружия для Украины.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил он на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве.

    "Эстония присоединилась к механизму PURL. Наше правительство сейчас рассматривает возможность сделать дополнительный вклад в PURL, чтобы Украина могла получить от США то, что нужно (оружие - прим. ред.)", - сказал он.

    Цахкна подчеркнул, что Эстония на 100% поддерживает Украину и ее территориальную целостность. Министр заверил, что Таллинн никогда не признает насильственное изменение границ Украины.

    "Никаких изменений в позиции Эстонии по поддержке Украины", - сказал он, пообещав продолжать военную помощь Украине.

    В конце сентября 2025 года Цахкна заявил, что Эстония выделит 10 млн евро на инициативу PURL.

    Эстония Украина Андрей Сибига PURL Маргус Цахкна российско-украинская война
    Ты - Король

    Последние новости

    18:05

    Президент Азербайджана утвердил положение о двух национальных парках

    Внутренняя политика
    18:03

    Переговоры Ирана и США в Омане по ядерной программе продлились 5 часов -ДОПОЛНЕНО

    В регионе
    17:54

    Посол: Амман и Баку планируют активный диалог в 2026 году

    Внешняя политика
    17:49

    Эстония рассматривает дополнительный вклад в PURL для поставок оружия Украине

    Другие страны
    17:44

    Дэвид Аллен назначен временным поверенным в делах США в Армении

    В регионе
    17:44

    Иран в ходе переговоров с США в Омане не согласился на "нулевое" обогащение урана

    В регионе
    17:41

    Азербайджан возобновил импорт авокадо из Испании

    Бизнес
    17:40

    ЕС может остаться без рычагов влияния на исход иранских переговоров - ОБЗОР

    Другие страны
    17:39
    Фото

    В Азербайджане прошел идеатон GəncVizyon

    Внутренняя политика
    Лента новостей