В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО
- 29 августа, 2025
- 19:10
Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до четырех человек.
Как передает Report, об этом пишет телеграм-канал SHOT.
У всех пострадавших диагностированы ожоги различных степеней: от первой до третьей. Двое госпитализированы.
Согласно информации, взрыв произошел во время перекачки газа, когда произошла разгерметизация емкости. После взрыва загорелось сено и кладбище, находившееся неподалеку.
Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту случившегося.
В Хасавюртовском районе Дагестана на автозаправочной станции произошел взрыв.
Как передает Report, об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По неподтвержденной информации, в результате взрыва пострадали два человека. Информация о жертвах и раненных в результате ЧП уточняется. На месте инцидента работают представители экстренных служб.