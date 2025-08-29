В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до четырех человек.

Как передает Report, об этом пишет телеграм-канал SHOT.

У всех пострадавших диагностированы ожоги различных степеней: от первой до третьей. Двое госпитализированы.

Согласно информации, взрыв произошел во время перекачки газа, когда произошла разгерметизация емкости. После взрыва загорелось сено и кладбище, находившееся неподалеку.

Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту случившегося.

17:58

В Хасавюртовском районе Дагестана на автозаправочной станции произошел взрыв.

Как передает Report, об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По неподтвержденной информации, в результате взрыва пострадали два человека. Информация о жертвах и раненных в результате ЧП уточняется. На месте инцидента работают представители экстренных служб.