    • 29 августа, 2025
    • 19:10
    В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

    Число пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане возросло до четырех человек.

    Как передает Report, об этом пишет телеграм-канал SHOT.

    У всех пострадавших диагностированы ожоги различных степеней: от первой до третьей. Двое  госпитализированы.

     

    Согласно информации, взрыв произошел во время перекачки газа, когда произошла разгерметизация емкости. После взрыва загорелось сено и кладбище, находившееся неподалеку.

     

    Прокуратура Дагестана проводит проверку по факту случившегося.

    В Хасавюртовском районе Дагестана на автозаправочной станции произошел взрыв.

    Как передает Report, об этом сообщает телеграм-канал Baza.

    По неподтвержденной информации, в результате взрыва пострадали два человека. Информация о жертвах и раненных в результате ЧП уточняется. На месте инцидента работают представители экстренных служб.

    Dağıstanda yanacaqdoldurma məntəqəsində partlayış olub

