    Dağıstanda yanacaqdoldurma məntəqəsində partlayış olub

    Region
    • 29 avqust, 2025
    • 18:03
    Dağıstanda yanacaqdoldurma məntəqəsində partlayış olub

    Dağıstanın Xasavyurt rayonunda yanacaqdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Baza" Telegram kanalı məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, hadisə nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.

    Təsdiqlənməmiş məlumata görə, partlayış nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb. İnsident nəticəsində həlak olanlar və yaralananlar haqqında məlumat dəqiqləşdirilir.

    Hadisə yerində fövqəladə hallar üzrə xidmətlərin nümayəndələri işləyirlər.

    Dağıstan   partlayış   Yanacaqdoldurma məntəqəsi  
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Дагестане произошел взрыв на автозаправке, есть пострадавшие - ОБНОВЛЕНО

