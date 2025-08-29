Dağıstanda yanacaqdoldurma məntəqəsində partlayış olub
Region
29 avqust, 2025
- 18:03
Dağıstanın Xasavyurt rayonunda yanacaqdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Baza" Telegram kanalı məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, hadisə nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb.
Təsdiqlənməmiş məlumata görə, partlayış nəticəsində iki nəfər xəsarət alıb. İnsident nəticəsində həlak olanlar və yaralananlar haqqında məlumat dəqiqləşdirilir.
Hadisə yerində fövqəladə hallar üzrə xidmətlərin nümayəndələri işləyirlər.
