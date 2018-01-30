В Дагестане в результате взрыва газа на АЗС пострадали два человека

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Два человека пострадали в результате взрыва газа на АЗС в Дагестане, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что 09:52 по бакинскому времени в Главное управление МЧС Дагестана поступила информация о том, что в селении Какамахи на территории АЗС в операторской комнате произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения.

Представитель МЧС республики указал, что никаких разрушений в результате взрыва не зафиксировано, а пострадавшие доставлены в центральную районную больницу Левашинского района.