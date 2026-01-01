Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Дагестане в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

    В регионе
    • 01 января, 2026
    • 17:47
    В Дагестане в ДТП с микроавтобусом пострадали семь человек

    Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Дагестане.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Главное управление МЧС России по республике.

    "По системе 112 поступило сообщение о ДТП на автодороге "Губден-Леваши", не доезжая до населенного пункта Гурбуки Карабудахкентского района с участием двух автомобилей: "Приоры" и пассажирской "Газели". В результате столкновения пострадали семь человек, из них один ребенок 2015 года рождения. Погибших нет", - рассказали в ведомстве.

    ДТП Дагестан пострадавшие

    Лента новостей