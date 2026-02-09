Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Азербайджан перешел на следующий этап в качестве кандидата для ежегодных заседаний ВБ и МВФ

    Финансы
    • 09 февраля, 2026
    • 17:51
    Азербайджан перешел на следующий этап в качестве кандидата для ежегодных заседаний ВБ и МВФ

    Азербайджан перешел на следующий этап в качестве кандидата для проведения ежегодных заседаний Группы Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ), которые состоятся в 2029 году.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Согласно информации, документ предложения Азербайджана был представлен секретариатам ВБ и МВФ в июле прошлого года. На начальном этапе 4 из 11 стран-кандидатов – Азербайджан, ОАЭ, Китай и Катар – соответствовали требованиям и прошли на следующий этап.

    Azərbaycan WB və IMF-in İllik Toplantılarına ev sahibliyi etməklə bağlı növbəti mərhələyə keçib
    Ты - Король

    Последние новости

    18:38

    СМИ: НАТО в ближайшие дни планирует начать миссию "Арктический часовой"

    Другие страны
    18:35

    Посольство США: Визит Венса в Баку подтверждает приверженность стран расширению сотрудничества

    Другие
    18:34

    НОК Азербайджана добился реакции по провокации армянских фигуристов на Олимпиаде

    Индивидуальные
    18:27

    Офис премьера: Кир Стармер не собирается уходить в отставку

    Другие страны
    18:16

    Гарафулич и Акгюн обсудили поддержку Азербайджана в рамках WUF13

    Внешняя политика
    18:09

    Грузия становится членом "Евразийского транспортного маршрута"

    Инфраструктура
    18:08
    Фото

    В Ереване стартовали переговоры Вэнса и Пашиняна

    В регионе
    18:05

    Житель Локбатана скончался от отравления лекарством

    Происшествия
    17:58

    Азербайджанский инвестиционный холдинг выбирает страховщика

    Финансы
    Лента новостей