Азербайджан перешел на следующий этап в качестве кандидата для ежегодных заседаний ВБ и МВФ

Азербайджан перешел на следующий этап в качестве кандидата для проведения ежегодных заседаний Группы Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ), которые состоятся в 2029 году.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

Согласно информации, документ предложения Азербайджана был представлен секретариатам ВБ и МВФ в июле прошлого года. На начальном этапе 4 из 11 стран-кандидатов – Азербайджан, ОАЭ, Китай и Катар – соответствовали требованиям и прошли на следующий этап.