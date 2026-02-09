Азербайджан перешел на следующий этап в качестве кандидата для ежегодных заседаний ВБ и МВФ
- 09 февраля, 2026
- 17:51
Азербайджан перешел на следующий этап в качестве кандидата для проведения ежегодных заседаний Группы Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ), которые состоятся в 2029 году.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.
Согласно информации, документ предложения Азербайджана был представлен секретариатам ВБ и МВФ в июле прошлого года. На начальном этапе 4 из 11 стран-кандидатов – Азербайджан, ОАЭ, Китай и Катар – соответствовали требованиям и прошли на следующий этап.
