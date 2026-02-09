İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Azərbaycan WB və IMF-in İllik Toplantılarına ev sahibliyi etməklə bağlı növbəti mərhələyə keçib

    Maliyyə
    • 09 fevral, 2026
    • 16:56
    Azərbaycan WB və IMF-in İllik Toplantılarına ev sahibliyi etməklə bağlı növbəti mərhələyə keçib

    Azərbaycan 2029-cu ildə keçiriləcək Dünya Bankı (WB) Qrupunun və Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) İllik Toplantılarına ev sahibliyi etmək üçün növbəti mərhələyə keçib.

    "Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, ölkəmizin bununla bağlı təklif sənədi ötən ilin iyul ayında WB və IMF-in Katibliklərinə təqdim edilib. İlkin mərhələdə 11 namizəd ölkədən 4 ölkə – Azərbaycan, BƏƏ, Çin və Qətər tələblərə cavab verdiyindən növbəti mərhələyə keçirilib.

    Dünya Bankı Qrupu Beynəlxalq Valyuta Fondu Maliyyə Nazirliyi

