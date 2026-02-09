Azərbaycan WB və IMF-in İllik Toplantılarına ev sahibliyi etməklə bağlı növbəti mərhələyə keçib
Maliyyə
- 09 fevral, 2026
- 16:56
Azərbaycan 2029-cu ildə keçiriləcək Dünya Bankı (WB) Qrupunun və Beynəlxalq Valyuta Fondunun (IMF) İllik Toplantılarına ev sahibliyi etmək üçün növbəti mərhələyə keçib.
"Report" bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, ölkəmizin bununla bağlı təklif sənədi ötən ilin iyul ayında WB və IMF-in Katibliklərinə təqdim edilib. İlkin mərhələdə 11 namizəd ölkədən 4 ölkə – Azərbaycan, BƏƏ, Çin və Qətər tələblərə cavab verdiyindən növbəti mərhələyə keçirilib.
