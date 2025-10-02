В Дагестане произошла стрельба, есть раненые
В регионе
- 02 октября, 2025
- 15:06
В Дагестане в селе Унцукуль произошла стрельба.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Согласно информации, стрельба произошла рядом со школой. В результате инцидента пострадали трое взрослых. Сейчас они госпитализированы.
"В школе никто не пострадал, учебный процесс не нарушен, эвакуации не было", - говорится в сообщении.
