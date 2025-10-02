В Дагестане произошла стрельба, есть раненые

В Дагестане в селе Унцукуль произошла стрельба.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Согласно информации, стрельба произошла рядом со школой. В результате инцидента пострадали трое взрослых. Сейчас они госпитализированы.

"В школе никто не пострадал, учебный процесс не нарушен, эвакуации не было", - говорится в сообщении.