    В Дагестане произошла стрельба, есть раненые

    В регионе
    • 02 октября, 2025
    • 15:06
    В Дагестане произошла стрельба, есть раненые

    В Дагестане в селе Унцукуль произошла стрельба.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Согласно информации, стрельба произошла рядом со школой. В результате инцидента пострадали трое взрослых. Сейчас они госпитализированы.

    "В школе никто не пострадал, учебный процесс не нарушен, эвакуации не было", - говорится в сообщении.

    Dağıstanda atışma baş verib, yaralananlar var

