    Dağıstanda atışma baş verib, yaralananlar var

    Region
    • 02 oktyabr, 2025
    • 15:13
    Dağıstanda atışma baş verib, yaralananlar var

    Dağıstanda Untsukul kəndində atışma baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri bildirib.

    Məlumata görə, atışma məktəbin yaxınlığında baş verib. Hadisə nəticəsində üç nəfər yaralanıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.

    Məktəbdə heç kim xəsarət almadığı, dərs prosesinin pozulmadığı və təxliyə həyata keçirilmədiyi vurğulanıb.

    В Дагестане произошла стрельба, есть раненые

