Dağıstanda atışma baş verib, yaralananlar var
Region
- 02 oktyabr, 2025
- 15:13
Dağıstanda Untsukul kəndində atışma baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV-ləri bildirib.
Məlumata görə, atışma məktəbin yaxınlığında baş verib. Hadisə nəticəsində üç nəfər yaralanıb. Onlar xəstəxanaya yerləşdiriliblər.
Məktəbdə heç kim xəsarət almadığı, dərs prosesinin pozulmadığı və təxliyə həyata keçirilmədiyi vurğulanıb.
Son xəbərlər
15:49
Yevlax Yun Zavodunun əmlakı özgəninkiləşdiriləcəkBiznes
15:48
Argentinalı hücumçu ilə İngiltərənin üç klubu maraqlanırFutbol
15:47
ADB Azərbaycanda "yaşıl istiqraz" buraxmağa hazırlaşırMaliyyə
15:45
Azərbaycan və Özbəkistan parlamentlərarası dialoqun inkişafını müzakirə edibXarici siyasət
15:43
Azad edilmiş ərazilərdə bərpa olunan enerji sahəsi ilə bağlı görülən işlər açıqlanıbEnergetika
15:41
Foto
III MDB Oyunları: Sinxron proqramda finala yüksələn Azərbaycan gimnastları müəyyənləşibDigər
15:38
Video
Mançesterdə sinaqoqa hücum nəticəsində iki nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
15:36
Rəy
"Sumud"un Qəzzaya yardımı – Qretanın zolağa səfəri, HƏMAS-a dəstəyi - ŞƏRHAnalitika
15:35