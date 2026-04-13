В Дагестане более 500 человек остаются в ПВР после подтоплений
В регионе
- 13 апреля, 2026
- 14:04
В Дагестане более 500 человек остаются в пунктах временного размещения после подтоплений.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"В семи населенных пунктах Дагестана остаются подтопленными более 500 жилых домов. В пунктах временного размещения проживают 544 человека, в том числе 182 ребенка", - сообщили в ведомстве.
В пострадавших районах Дагестана продолжаются восстановительные работы и санитарная обработка. В Дербентский район задействованы 100 спасателей и 30 единиц техники Донского спасательного центра МЧС.
