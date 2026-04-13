Dağıstanda leysandan sonra 500-dən çox insan müvəqqəti yerləşdirmə məntəqələrində qalır
Region
- 13 aprel, 2026
- 14:56
Dağıstanda (Rusiya) subasmalarından sonra 500-dən çox insan müvəqqəti yerləşdirmə məntəqələrində qalmaqdadır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə TASS-a Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) mətbuat xidmətindən bildirilib.
"Dağıstanın yeddi yaşayış məntəqəsində 500-dən çox yaşayış evi su basmış vəziyyətdə qalmaqdadır. Müvəqqəti yerləşdirmə məntəqələrində 544 nəfər, o cümlədən 182 uşaq yaşayır", - qeyd olunub.
Dağıstanın zərər çəkmiş rayonlarında bərpa işləri və sanitar təmizləmə davam etdirilir. Dərbənd rayonuna FHN-in Don xilasetmə mərkəzinin 100 xilasedicisi və 30 ədəd texnikası cəlb olunub.
