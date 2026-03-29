    В Дагестане 12 населенных пунктов остались без газоснабжения из-за непогоды

    В 12 населенных пунктах Дагестана, которые пострадали от непогоды, ведутся работы по восстановлению газоснабжения.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе "Газпром межрегионгаз Махачкала".

    "Генеральный директор "Газпром межрегионгаз Махачкала" Ризван Мурадов провел оперативное совещание, посвященное ликвидации аварийных нарушений газоснабжения, затронувших 12 населенных пунктов на территории Ахтынского, Докузпаринского и Хасавюртовского районов, а также поселка Талги города Махачкалы", - говорится в сообщении.

    Уточняется, что работой по устранению нарушений занимаются бригады с использованием спецтехники. Обеспечена поставка необходимых материально-технических ресурсов. Проведение восстановительных работ осложняется труднодоступностью объектов в горной местности, а также оползнями и дождями.

    Dağıstanda əlverişsiz hava səbəbindən 12 yaşayış məntəqəsi qazsız qalıb

