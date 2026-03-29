İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Dağıstanda əlverişsiz hava səbəbindən 12 yaşayış məntəqəsi qazsız qalıb

    Region
    • 29 mart, 2026
    • 13:31
    Dağıstanın əlverişsiz hava şəraitindən zərər çəkmiş 12 yaşayış məntəqəsində qaz təchizatının bərpası üzrə işlər aparılır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Qazprom mejregionqaz Mahaçqala"nın mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

    "Qurumun baş direktoru Rizvan Muradov Axtı, Dokuzpara və Xasavyurd rayonları ərazisindəki 12 yaşayış məntəqəsini, eləcə də Mahaçqala şəhərinin Talqi qəsəbəsini əhatə edən qaz təchizatındakı qəza pozuntularının aradan qaldırılmasına həsr olunmuş operativ müşavirə keçirib", - məlumatda deyilir.

    Dəqiqləşdirilib ki, nasazlıqların aradan qaldırılması işləri ilə xüsusi texnikadan istifadə etməklə briqadalar məşğul olur. Zəruri maddi-texniki resursların tədarükü təmin edilib. Bərpa işlərinin aparılması dağlıq ərazidəki obyektlərin əlçatmazlığı, eləcə də torpaq sürüşmələri və yağışlar səbəbindən mürəkkəbləşir.

    Subasma (daşqın) Qazprom mejregionqaz Mahaçqala
    В Дагестане 12 населенных пунктов остались без газоснабжения из-за непогоды

    Son xəbərlər

    14:03
    Foto
    Video

    Binəqədidə yerləşən anbarda baş vermiş yanğın nəzarətə götürülüb - YENİLƏNİB-3

    Hadisə
    14:03

    Xalq artisti Rasim Balayev vəfat edib

    Mədəniyyət siyasəti
    13:58

    Bakı və Abşeron yarımadasında son 38 ilin yağıntı rekordu yenilənib

    Ekologiya
    13:54

    Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib

    Ekologiya
    13:52

    Azərbaycanlı hakim-inspektor UEFA-dan növbəti dəfə təyinat alıb

    Futbol
    13:35
    Foto

    Azərbaycan parataekvondoçuları Türkiyədə dörd medal qazanıblar

    Fərdi
    13:31

    Dağıstanda əlverişsiz hava səbəbindən 12 yaşayış məntəqəsi qazsız qalıb

    Region
    13:16

    Qalibaf: ABŞ gizli şəkildə İrana quru hücumu planlaşdırır

    Digər ölkələr
    13:09

    Zelenski: Rusiya yavaşlamır və müharibəni davam etdirməyi hədəfləyir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti