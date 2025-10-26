Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В четырех районах Стамбула запретили проведение массовых мероприятий

    В регионе
    • 26 октября, 2025
    • 03:22
    В четырех районах Стамбула запретили проведение массовых мероприятий

    В четырех районах Стамбула запретили проведение массовых мероприятий сроком на один день.

    Как передает Report, соответствующее решение приняла городская администрация.

    Ограничения были введены из-за полученной информации о планах ряда группировок провести незаконные сборы, шествия и акции протеста в городе.

    Принимая во внимание, что эти акции "могут нарушить спокойствие жителей и общественный порядок, а также привести к провокациям", все массовые мероприятия в районах Бейоглу, Байрампаша, Кягытхане и Шишли запрещены с 00:01 до 23:59 26 октября по турецкому времени.

    Стамбул запрет акции массовые мероприятия
    İstanbulun dörd rayonunda kütləvi tədbirlər bir günlük qadağan edilib

    Последние новости

    03:39

    Трамп: Против ХАМАС примут меры в случае невозвращения тел заложников

    Другие страны
    03:22

    В четырех районах Стамбула запретили проведение массовых мероприятий

    В регионе
    02:51

    Норрис выиграл квалификацию Гран-при Мексики

    Формула 1
    02:14

    "Ливерпуль" потерпел четвертое поражение подряд в чемпионате Англии

    Футбол
    01:35

    Евросоюз вошел в тройку главных торговых партнеров России

    Другие страны
    01:06

    Трамп объявил о повышении торговых пошлин против Канады

    Другие страны
    00:49

    Аэропорт Вильнюса приостановил работу

    Другие страны
    00:28

    Минобороны Израиля: 60% туннелей под Газой еще не уничтожены

    Другие страны
    00:07

    Роналду первым из футболистов достиг отметки в 950 голов за карьеру

    Футбол
    Лента новостей