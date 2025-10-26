В четырех районах Стамбула запретили проведение массовых мероприятий сроком на один день.

Как передает Report, соответствующее решение приняла городская администрация.

Ограничения были введены из-за полученной информации о планах ряда группировок провести незаконные сборы, шествия и акции протеста в городе.

Принимая во внимание, что эти акции "могут нарушить спокойствие жителей и общественный порядок, а также привести к провокациям", все массовые мероприятия в районах Бейоглу, Байрампаша, Кягытхане и Шишли запрещены с 00:01 до 23:59 26 октября по турецкому времени.