В четырех районах Стамбула запретили проведение массовых мероприятий
В регионе
- 26 октября, 2025
- 03:22
В четырех районах Стамбула запретили проведение массовых мероприятий сроком на один день.
Как передает Report, соответствующее решение приняла городская администрация.
Ограничения были введены из-за полученной информации о планах ряда группировок провести незаконные сборы, шествия и акции протеста в городе.
Принимая во внимание, что эти акции "могут нарушить спокойствие жителей и общественный порядок, а также привести к провокациям", все массовые мероприятия в районах Бейоглу, Байрампаша, Кягытхане и Шишли запрещены с 00:01 до 23:59 26 октября по турецкому времени.
