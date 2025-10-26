İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    İstanbulun dörd rayonunda kütləvi tədbirlər bir günlük qadağan edilib

    Region
    • 26 oktyabr, 2025
    • 02:50
    İstanbulun dörd rayonunda kütləvi tədbirlər bir günlük qadağan edilib

    Türkiyənin İstanbul şəhərinin dörd rayonunda kütləvi tədbirlər bir günlük qadağan edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul vilayət administrasiyası qərar qəbul edib.

    Bildirilib ki, bir sıra qruplaşmaların şəhərdə qanunsuz toplanma, yürüş və etiraz aksiyası keçirəcəyinə dair məlumat əldə edilib. Həmin aksiyaların "cəmiyyətin sakitliyini və rifahını poza biləcəyini, provokativ addımlar atıla biləcəyini" nəzərə alaraq Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli rayonlarında bütün kütləvi tədbirlər Türkiyə saatı ilə 26 oktyabr 00:01-dən 23:59-dək qadağan edilib.

    İstanbul qadağa kütləvi dava
    В четырех районах Стамбула запретили проведение массовых мероприятий

    Son xəbərlər

    03:19

    Norris Meksika Qran-prisinin sıralama turunda qalib olub

    Formula 1
    02:50

    İstanbulun dörd rayonunda kütləvi tədbirlər bir günlük qadağan edilib

    Region
    02:21

    "Liverpul" İngiltərə Premyer Liqasında ardıcıl dördüncü məğlubiyyətini alıb

    Futbol
    01:49

    Aİ Rusiya üçün əsas ticarət tərəfdaşları arasında ilk üçlüyə daxil olub

    Digər ölkələr
    01:21

    Tramp Kanadaya qarşı ticarət rüsumlarının artırıldığını elan edib

    Digər ölkələr
    01:07

    Vilnüs aeroportu fəaliyyətini dayandırıb

    Digər ölkələr
    00:49

    İsrailin müdafiə naziri: Qəzzanın altındakı tunellərin 60%-i hələ də məhv edilməyib

    Digər ölkələr
    00:29

    Ronaldu 950 qol vuran ilk futbolçu olub

    Futbol
    00:11

    Tramp: Sabitləşdirici qüvvələr tezliklə Qəzza zolağında yerləşdiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti