В Чечне в результате наводнений пострадало более 4 тыс. домов

В Чечне (Россия) в результате наводнений повреждения получили около 90 социально-значимых объектов, а также 48 мостов.

Как передает Report, об этом сообщает глава региона Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"В результате стихии пострадали 4 363 домовладения в которых проживает более 19 тыс. человек, а также 90 социально значимых объектов. Существенный урон нанесен объектам транспортной и инженерной инфраструктуры: повреждены 438 участков автомобильных дорог и 48 мостов, а также объекты коммунального хозяйства", - написал Кадыров.

Он отметил, что также имеются серьезные разрушения объектов образования и здравоохранения, часть из них требует капитального ремонта либо нового строительства. Наиболее сложная обстановка сложилась в ряде муниципальных образований, где проводилась эвакуация населения.