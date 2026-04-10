    В Чечне в результате наводнений пострадало более 4 тыс. домов

    В регионе
    10 апреля, 2026
    • 10:09
    В Чечне в результате наводнений пострадало более 4 тыс. домов

    В Чечне (Россия) в результате наводнений повреждения получили около 90 социально-значимых объектов, а также 48 мостов.

    Как передает Report, об этом сообщает глава региона Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

    "В результате стихии пострадали 4 363 домовладения в которых проживает более 19 тыс. человек, а также 90 социально значимых объектов. Существенный урон нанесен объектам транспортной и инженерной инфраструктуры: повреждены 438 участков автомобильных дорог и 48 мостов, а также объекты коммунального хозяйства", - написал Кадыров.

    Он отметил, что также имеются серьезные разрушения объектов образования и здравоохранения, часть из них требует капитального ремонта либо нового строительства. Наиболее сложная обстановка сложилась в ряде муниципальных образований, где проводилась эвакуация населения.

    Çeçenistanda daşqınlar nəticəsində 4 mindən çox evə ziyan dəyib

