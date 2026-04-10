Çeçenistanda daşqınlar nəticəsində 4 mindən çox evə ziyan dəyib
Region
- 10 aprel, 2026
- 10:17
Çeçenistanda (Rusiya) daşqınlar nəticəsində 90-a yaxın sosial təyinatlı obyekt və 48 körpü zədələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə regionun başçısı Ramzan Kadırov öz teleqram kanalında bildirib.
"Təbii fəlakət nəticəsində 19 mindən çox insanın yaşadığı 4 363 evə, 90 sosial təyinatlı obyektə, nəqliyyat və mühəndislik infrastrukturu obyektlərinə böyük ziyan dəyib. 438 avtomobil yolu hissəsi və 48 körpü, eləcə də kommunal təsərrüfat obyektləri zədələnib", - Kadırov yazıb.
Son xəbərlər
10:52
