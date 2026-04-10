    Çeçenistanda daşqınlar nəticəsində 4 mindən çox evə ziyan dəyib

    Region
    • 10 aprel, 2026
    • 10:17
    Çeçenistanda daşqınlar nəticəsində 4 mindən çox evə ziyan dəyib

    Çeçenistanda (Rusiya) daşqınlar nəticəsində 90-a yaxın sosial təyinatlı obyekt və 48 körpü zədələnib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə regionun başçısı Ramzan Kadırov öz teleqram kanalında bildirib.

    "Təbii fəlakət nəticəsində 19 mindən çox insanın yaşadığı 4 363 evə, 90 sosial təyinatlı obyektə, nəqliyyat və mühəndislik infrastrukturu obyektlərinə böyük ziyan dəyib. 438 avtomobil yolu hissəsi və 48 körpü, eləcə də kommunal təsərrüfat obyektləri zədələnib", - Kadırov yazıb.

    Çeçenistan Daşqınlar Subasma (daşqın)
    В Чечне в результате наводнений пострадало более 4 тыс. домов

    Son xəbərlər

    10:52

    Süleyman Ələkbərov: "Road Race 2026" turnirinin bürünc medalı mənim üçün yaxşı başlanğıcdır"

    Fərdi
    10:51

    Emin Əmrullayev: Mövcud imtahan modeli beynəlxalq standartlara yaxınlaşıb

    Elm və təhsil
    10:50

    ASCO-nun bərə gəmiləri ilə martda 3 400-dən vaqon daşınıb

    İnfrastruktur
    10:47

    BMT rəsmisi: "Azərbaycanla əməkdaşlıq daha strateji və prioritet yönümlü olacaq"

    Biznes
    10:46

    Avropada yaşayan azərbaycanlı mühəndislərin III Forumu keçiriləcək

    Xarici siyasət
    10:45
    Foto

    Daşkənddə Teymurilər dövrü irsinin qorunması məsələləri müzakirə edilib

    Digər ölkələr
    10:44

    Azərbaycan ABŞ-dən pendir tədarükünü bərpa edib

    Biznes
    10:42

    Qanunsuz torpaq satan Fatmayı bələdiyyəsinin sədri barəsində cinayət işi işi başlanılıb

    Daxili siyasət
    10:35

    Volqoqrada dron hücumu nəticəsində 13 ev, qaz kəməri və elektrik xətti zədələnib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti