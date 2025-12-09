В Чебоксарах в результате атаки БПЛА пострадали девять человек
В регионе
- 09 декабря, 2025
- 10:35
В Чебоксарах в результате атаки БПЛА пострадали девять человек.
Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил вице-губернатор Чувашии Владимир Степанов.
"Все они находятся под наблюдением врачей, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Пункт временного размещения продолжает работать в школе, там работают медики и психологи", - сказал он.
В Чебоксарах на некоторых улицах ограничено движение.
