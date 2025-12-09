Çuvaşiyada PUA hücumundan doqquz nəfər zərər çəkib
Region
09 dekabr, 2025
- 11:22
Rusiyanın Çuvaş Respublikasının paytaxtı Çeboksarıya Pilotsuz Uçuş Aparatı (PUA) hücumu nəticəsində doqquz nəfər zərər çəkib.
"Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verib ki, bu barədə Çuvaşiyanın vitse-qubernatoru Vladimir Stepanov bildirib.
"Zərərçəkənlərin hamısı həkim nəzarəti altındadır, onlara zəruri tibbi yardımlar göstərilir. Həkim və psixoloqların da cəlb olunduğu müvəqqəti yerləşmə məntəqəsi fəaliyyətini məktəbdə davam etdirir", - V.Stepanov deyib.
Çeboksarının bəzi küçələrində hərəkət məhdudiyyəti tətbiq olunub.
