    Çuvaşiyada PUA hücumundan doqquz nəfər zərər çəkib

    Region
    • 09 dekabr, 2025
    • 11:22
    Çuvaşiyada PUA hücumundan doqquz nəfər zərər çəkib

    Rusiyanın Çuvaş Respublikasının paytaxtı Çeboksarıya Pilotsuz Uçuş Aparatı (PUA) hücumu nəticəsində doqquz nəfər zərər çəkib.

    "Report" Rusiya KİV-inə istinadən xəbər verib ki, bu barədə Çuvaşiyanın vitse-qubernatoru Vladimir Stepanov bildirib.

    "Zərərçəkənlərin hamısı həkim nəzarəti altındadır, onlara zəruri tibbi yardımlar göstərilir. Həkim və psixoloqların da cəlb olunduğu müvəqqəti yerləşmə məntəqəsi fəaliyyətini məktəbdə davam etdirir", - V.Stepanov deyib.

    Çeboksarının bəzi küçələrində hərəkət məhdudiyyəti tətbiq olunub.

