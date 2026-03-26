В Чанаккале перевернулся микроавтобус со школьниками
В регионе
- 26 марта, 2026
- 15:22
В Турции в результате столкновения с грузовиком опрокинулся школьный микроавтобус.
Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, инцидент произошел в местечке Гюзельялы района Айваджык провинции Чанаккале.
В результате ДТП пострадали 8 человек.
Пострадавшие госпитализированы.
