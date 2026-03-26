    Çanaqqalada məktəbliləri daşıyan mikroavtobus aşıb, xəsarət alanlar var

    Region
    • 26 mart, 2026
    • 15:07
    Çanaqqalada məktəbliləri daşıyan mikroavtobus aşıb, xəsarət alanlar var

    Türkiyənin Çanaqqala əyaləti Ayvacıq rayonunun Güzəlyalı kəndində məktəbliləri daşıyan mikroavtobusun aşması nəticəsində səkkiz nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, mikroavtobus yük maşını ilə toqquşması nəticəsində aşıb. Xəsarət alanlar Mehmet Akif Ersoy Çanaqqala Dövlət Xəstəxanası və Çanaqqala Onsəkkiz Mart Universiteti Xəstəxanasına yerləşdirilib.

    В Чанаккале перевернулся микроавтобус со школьниками

