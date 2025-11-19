Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В регионе
    • 19 ноября, 2025
    • 13:20
    В центре Москвы из-за пожара в отеле Radisson эвакуировали 400 человек

    В Москве произошел пожар в отеле Radisson Blu Олимпийский, в связи с чем из здания эвакуировали около 400 человек.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Задымление зафиксировали на третьем этаже здания на Самарской улице в центре города.

    Moskvadakı məşhur hoteldə yanğına görə 400 nəfər təxliyə edilib

