В центре Москвы из-за пожара в отеле Radisson эвакуировали 400 человек

В Москве произошел пожар в отеле Radisson Blu Олимпийский, в связи с чем из здания эвакуировали около 400 человек.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Задымление зафиксировали на третьем этаже здания на Самарской улице в центре города.