В центре Москвы из-за пожара в отеле Radisson эвакуировали 400 человек
В регионе
- 19 ноября, 2025
- 13:20
В Москве произошел пожар в отеле Radisson Blu Олимпийский, в связи с чем из здания эвакуировали около 400 человек.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.
Задымление зафиксировали на третьем этаже здания на Самарской улице в центре города.
