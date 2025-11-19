Moskvadakı məşhur hoteldə yanğına görə 400 nəfər təxliyə edilib

İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Region
    19 noyabr, 2025
    • 13:30
    Moskvadakı "Radisson Blu Olimpiyskiy" hotelində yanğın baş verib, binadan təxminən 400 nəfər təxliyə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV məlumat yayıb.

    Şəhərin mərkəzindəki Samara küçəsində yerləşən binanın üçüncü mərtəbəsində tüstülənmə qeydə alınıb.

    В центре Москвы из-за пожара в отеле Radisson эвакуировали 400 человек

