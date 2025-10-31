В бюджете Армении на 2026 год не заложены средства на ремонт ж/д в Нахчыван
В регионе
- 31 октября, 2025
- 12:14
В проекте госбюджета Армении на 2026 год не заложены средства на ремонт железнодорожной линии от поселка Ерасх до границы с Азербайджаном (в Нахчыванской Автономной Республике - ред.).
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян, представляя бюджетные предложения своего ведомства на заседании парламентских комиссий.
Он уточнил, что финансирование подготовки железнодорожной инфраструктуры к возможному разблокированию транспортных путей в регионе не предусмотрено.
По его словам, вопросы, связанные с координацией сотрудничества с США по управлению инфраструктурами в Мегринском регионе, находятся в ведении аппарата вице-премьера Мгера Григоряна.
