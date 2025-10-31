İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Ermənistanın 2026-cı il büdcəsində Naxçıvana uzanan dəmir yolunun təmiri üçün maliyyə vəsaiti ayrılmayıb

    Region
    • 31 oktyabr, 2025
    • 12:58
    Ermənistanın 2026-cı il büdcəsində Naxçıvana uzanan dəmir yolunun təmiri üçün maliyyə vəsaiti ayrılmayıb

    Ermənistanın 2026-cı il dövlət büdcəsi layihəsində Yerasx qəsəbəsindən Azərbaycan sərhədinə (Naxçıvan Muxtar Respublikasına - red.) qədər uzanan dəmiryolu xəttinin təmirinə maliyyənin ayrılması nəzərdə tutulmayıb.

    "Report"un yerli KİV-ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə Ermənistanın ərazi idarəetmə və infrastruktur naziri David Xudatyan parlament komissiyalarının iclasında nazirliyin büdcə təkliflərini təqdim edərkən bildirib.

    O qeyd edib ki, regionda nəqliyyat yollarının mümkün açılması üçün dəmir yolu infrastrukturunun hazırlanmasının maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmayıb.

    D.Xudatyanın sözlərinə görə, Meğri regionunda infrastrukturun idarə olunması üzrə ABŞ ilə əməkdaşlığın əlaqələndirilməsinə dair məsələlər baş nazirin müavini Mqer Qriqoryanın aparatının səlahiyyətinə daxildir.

    Naxçıvan Ermənistan dəmir yolu xətti
    В бюджете Армении на 2026 год не заложены средства на ремонт ж/д в Нахчыван

