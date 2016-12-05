В Бурсе в результате сильного пожара погиб человек

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ В регионе Одунлук района Нилуфер турецкой провинции Бурса произошел пожар на строительной площадке.
Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, пожар вспыхнул поблизости автомобильной трассы Бурса-Измир.
Согласно информации, за короткое время огонь охватил большую территорию.
Из-за пожара приостановлено движение поездов, следовавших в Бурсу.
По данным DHA, в результате пожара погиб один человек.
Официальное заявление в связи с пожаром пока не сделано.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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