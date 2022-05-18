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В Брюсселе обсудили военное сотрудничество Грузия-НАТО

В Брюсселе обсудили военное сотрудничество Грузия-НАТО Начальник Генерального штаба Сил обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили встретился в Брюсселе с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.
В регионе
18 мая 2022 г. 13:10
В Брюсселе обсудили военное сотрудничество Грузия-НАТО

Начальник Генерального штаба Сил обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили встретился в Брюсселе с главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Министерстве обороны Грузии.

Стороны обсудили военное сотрудничество между НАТО и Грузией, а также дальнейшие приоритеты и перспективы.

Главной темой обсуждения встречи стала ситуация в области безопасности в регионе, крупномасштабная военная интервенция России против Украины. Стороны выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, солидарность с украинским народом и осудили действия России.

На встрече был подчеркнут большой вклад Грузии в международные миротворческие операции под руководством НАТО и выражена готовность грузинской стороны продолжать участие в миссиях и операциях Альянса в будущем.

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Версия на азербайджанском языке Brüsseldə Gürcüstan-NATO hərbi əməkdaşlığı müzakirə edilib  

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