Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    В Болниси открылась персональная выставка народного художника Арифа Гусейнова

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 14:30
    В Болниси открылась персональная выставка народного художника Арифа Гусейнова

    В Болниси открылась персональная выставка народного художника Азербайджана, выдающегося мастера графики, популяризатора коврового искусства Арифа Гусейнова.

    Как сообщает грузинское бюро Report, это первая сольная выставка художника в Грузии.

    На выставке, представленной в рамках проекта "Петля времени" ("Zamanın ilmələri"), демонстрируются 14 произведений художника, посвященных традициям ковроткачества. Главная особенность выставки заключается в отображении в художественных произведениях всех этапов ковроткачества – от сбора шерсти до ее окрашивания и процесса ткания.

    Перед открытием выставки Ариф Гусейнов сообщил грузинскому бюро Report, что проект носит просветительский характер и преследует цель ближе познакомить зрителей с секретами ковроткачества:

    "У этой выставки интересная концепция. Цель состоит в том, чтобы местные сообщества, гости и иностранные посетители могли увидеть и изучить тонкости искусства ковроткачества. Эти произведения словно азбука ковроткачества".

    Проведение выставки в Болниси, регионе компактного проживания азербайджанцев, придает проекту особый культурный и духовный оттенок.

    Отметим, что выставка организована при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского национального музея ковра, Национального музея Грузии и посольства Азербайджана в Грузии.

    Экспозиция будет открыта до 5 декабря.

    Ариф Гусейнов выставка Болниси ковроткачество
    Фото
    Bolnisidə Xalq rəssamı Arif Hüseynovun fərdi sərgisi açılıb

    Последние новости

    15:03

    Поступления в бюджет по линии ГНС увеличились на 1,6% в первые 10 месяцев

    Финансы
    15:02

    ОЭС готовится сформировать углеродный рынок для стран-членов

    Энергетика
    14:59

    Во Франции водитель совершил умышленный наезд на граждан, пострадали 10 человек

    Другие страны
    14:55

    В Азербайджане выросли поступления по социальным и медицинским страховым взносам

    Финансы
    14:52

    Украина получила статус "Расширенного партнерства" с JEF

    Другие страны
    14:50

    ЕС хочет создать "военный Шенген" для быстрого перемещения войск

    Другие страны
    14:34

    ЕК подготовила транспортный пакет по развитию желдорог и альтернативного топлива до 2040 года

    Другие страны
    14:30

    В Ереванском метро произошел сбой в электроснабжении

    В регионе
    14:30
    Фото

    В Болниси открылась персональная выставка народного художника Арифа Гусейнова

    В регионе
    Лента новостей