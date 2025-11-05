В Болниси открылась персональная выставка народного художника Арифа Гусейнова

В Болниси открылась персональная выставка народного художника Азербайджана, выдающегося мастера графики, популяризатора коврового искусства Арифа Гусейнова.

Как сообщает грузинское бюро Report, это первая сольная выставка художника в Грузии.

На выставке, представленной в рамках проекта "Петля времени" ("Zamanın ilmələri"), демонстрируются 14 произведений художника, посвященных традициям ковроткачества. Главная особенность выставки заключается в отображении в художественных произведениях всех этапов ковроткачества – от сбора шерсти до ее окрашивания и процесса ткания.

Перед открытием выставки Ариф Гусейнов сообщил грузинскому бюро Report, что проект носит просветительский характер и преследует цель ближе познакомить зрителей с секретами ковроткачества:

"У этой выставки интересная концепция. Цель состоит в том, чтобы местные сообщества, гости и иностранные посетители могли увидеть и изучить тонкости искусства ковроткачества. Эти произведения словно азбука ковроткачества".

Проведение выставки в Болниси, регионе компактного проживания азербайджанцев, придает проекту особый культурный и духовный оттенок.

Отметим, что выставка организована при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского национального музея ковра, Национального музея Грузии и посольства Азербайджана в Грузии.

Экспозиция будет открыта до 5 декабря.