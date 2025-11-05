İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Bolnisidə Xalq rəssamı Arif Hüseynovun fərdi sərgisi açılıb

    Region
    • 05 noyabr, 2025
    • 14:08
    Bolnisidə Xalq rəssamı Arif Hüseynovun fərdi sərgisi açılıb

    Gürcüstanın Bolnisi şəhərində Azərbaycanın Xalq rəssamı, görkəmli qrafik və xalça sənətinin təbliğatçısı Arif Hüseynovun fərdi sərgisi açılıb.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bu, sənətkarın Gürcüstanda ilk solo sərgisidir.

    "Zamanın ilmələri" adlı layihə çərçivəsində təqdim olunan sərgidə rəssamın xalçaçılıq ənənələrinə həsr etdiyi 14 əsəri nümayiş olunur. Sərginin əsas özəlliyi xalça toxunmasının bütün mərhələlərinin – yunun toplanmasından başlayaraq rənglənməsi, cəhrədə əyirilməsi və toxunma prosesinə qədər – sənət əsərlərində əks olunmasıdır.

    Açılışdan əvvəl Xalq rəssamı Arif Hüseynov "Report"un yerli bürosuna bildirib ki, layihə maarifçilik məqsədi daşıyır və xalçaçılığın sirlərini tamaşaçılara daha yaxından tanıtmaq niyyətini güdür:

    Arif Hüseynov

    "Bu sərginin maraqlı konsepsiyası var. Xalça toxunmasının bütün mərhələləri – başlanğıcdan sona qədər – əsərlərdə təsvir olunub. Məqsəd odur ki, yerli icmalar, qonaqlar və xarici ziyarətçilər xalça sənətinin incəliklərini görüb öyrənsinlər. Bu əsərlər xalça sənətinin sanki əlifbasıdır."

    Sərginin Bolnisi kimi azərbaycanlıların kompakt yaşadığı bölgədə keçirilməsi layihəyə xüsusi mədəni və mənəvi çalar qatır.

    Qeyd edək ki, sərgi Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Milli Xalça Muzeyi, Gürcüstan Milli Muzeyi və Azərbaycanın Gürcüstandakı Səfirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunub.

    Ekspozisiya dekabrın 5-dək açıq olacaq.

    Gürcüstan Bolnisi xalq rəssamı Arif Hüseynov
    Foto
    В Болниси открылась персональная выставка народного художника Арифа Гусейнова

    Son xəbərlər

    14:31
    Foto

    Ordubadda çörək sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    14:11

    Baş katib: "İƏT ölkələri üçün Vahid Enerji Strategiyası hazırlanır"

    Energetika
    14:09
    Foto

    Azərbaycanlı jurnalistlər Xivədəki muzey-qoruqda olublar

    Media
    14:08
    Foto

    Bolnisidə Xalq rəssamı Arif Hüseynovun fərdi sərgisi açılıb

    Region
    14:04
    Foto

    Fransada Azərbaycanın qədim və müasir İpək Yolunda rolu müzakirə olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    14:00

    Azərbaycan millisinin üzvü: "Liviyadan beynəlxalq oyun təcrübəsi baxımından geri qalırdıq"

    Futbol
    13:53

    Dəmiryol Muzeyi Zəfər və Bayraq günlərində fəaliyyət göstərməyəcək

    İnfrastruktur
    13:44

    NTD amerikalı basketbolçu transfer edib

    Komanda
    13:40

    "Azərlotereya" növbəti dəfə üç beynəlxalq standart üzrə sertifikat alıb

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti