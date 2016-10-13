 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Болгарии шахтеры на протяжении трех дней проводят акцию протеста

    Они ожидают прибытия на место происшествия омбудсмена Майи Маноловой

    София. 13 октября. REPORT.AZ/ В болгарском городе Бобов-Дол около сотни работников шахты на протяжении трех дней проводят акцию протеста.

    Как сообщает восточно-европейское бюро Report, шахтеры, не покидающие шахту, в качестве причины указывают несвоевременную выплату зарплаты, предстоящее сокращение около 650 сотрудников и аннулирование ряда льгот. Их товарищи в качестве поддержки проводят акцию протеста у входа в шахту. Руководство шахты заявило, что в случае достижения соглашения протестующим будут выданы награды, однако работники не согласились с этим предложением. 

    В настоящее время 6 шахтеров начали переговоры с руководством. Они ожидают прибытия на место происшествия омбудсмена Майи Маноловой. 

    Отметим, что шахтеры и поддерживающие их работники  заявили, что продолжат акцию в случае, если их требования не будут приняты. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi