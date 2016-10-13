В Болгарии шахтеры на протяжении трех дней проводят акцию протеста

София. 13 октября. REPORT.AZ/ В болгарском городе Бобов-Дол около сотни работников шахты на протяжении трех дней проводят акцию протеста.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, шахтеры, не покидающие шахту, в качестве причины указывают несвоевременную выплату зарплаты, предстоящее сокращение около 650 сотрудников и аннулирование ряда льгот. Их товарищи в качестве поддержки проводят акцию протеста у входа в шахту. Руководство шахты заявило, что в случае достижения соглашения протестующим будут выданы награды, однако работники не согласились с этим предложением.

В настоящее время 6 шахтеров начали переговоры с руководством. Они ожидают прибытия на место происшествия омбудсмена Майи Маноловой.

Отметим, что шахтеры и поддерживающие их работники заявили, что продолжат акцию в случае, если их требования не будут приняты.