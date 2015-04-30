В Бишкеке прошло 4-е заседание Комиссии по правовым вопросам и международным связям TÜRKPA

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ В столице Кыргызстана городе Бишкеке прошло 4-е заседание Комиссии по правовым вопросам и международным связям Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран (TÜRKPA), в который входят Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан. Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

В заседании, организованном в здании киргизского парламента, приняли участие депутаты из стран-членов TÜRKPA, послы и чиновники из этих государств.

На встрече, прошедшей под председательством главы Комиссии по правовым вопросам и международным связям TÜRKPA и депутата от Партии развития и справедливости (ПСР) Халука Ипека, обсуждались выборы в странах-членах TÜRKPA, избирательная система, отчет и рекомендации о деятельности избирательной системы Ассамблеи.

Следующее заседании Комиссии пройдет в Турции.