Пятая дискуссия в рамках "Диалогов о тюркском мире" состоится в Северном Кипре
- 11 октября, 2026
- 03:22
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Пятая панельная дискуссия на тему "Диалоги тюркского мира: общее будущее, общее видение" пройдет 12 октября в столице Северного Кипра Лефкоше.
Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.
В ходе дискуссий будут оценены возможности сотрудничества в сферах образования, экономики, транспорта, энергетики, науки и технологий, оборонной промышленности, медиа и культуры.
Среди основных целей панели - повышение региональной и глобальной видимости Организации тюркских государств (ОТГ), донесение общего видения тюркского мира до различных общин, а также укрепление академических, культурных и социальных связей между странами.
Ранее дискуссии проводились в Астане (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ташкенте (Узбекистан) и Бишкеке (Кыргызстан).