Пятая дискуссия в рамках "Диалогов о тюркском мире" состоится в Северном Кипре

Пятая панельная дискуссия на тему "Диалоги тюркского мира: общее будущее, общее видение" пройдет 12 октября в столице Северного Кипра Лефкоше.

Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.

В ходе дискуссий будут оценены возможности сотрудничества в сферах образования, экономики, транспорта, энергетики, науки и технологий, оборонной промышленности, медиа и культуры.

Среди основных целей панели - повышение региональной и глобальной видимости Организации тюркских государств (ОТГ), донесение общего видения тюркского мира до различных общин, а также укрепление академических, культурных и социальных связей между странами.

Ранее дискуссии проводились в Астане (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ташкенте (Узбекистан) и Бишкеке (Кыргызстан).