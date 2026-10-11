Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Пятая дискуссия в рамках "Диалогов о тюркском мире" состоится в Северном Кипре

    В регионе
    • 11 октября, 2026
    • 03:22
    Пятая дискуссия в рамках Диалогов о тюркском мире состоится в Северном Кипре

    Пятая панельная дискуссия на тему "Диалоги тюркского мира: общее будущее, общее видение" пройдет 12 октября в столице Северного Кипра Лефкоше.

    Как передает Report, об этом сообщили в Управлении по коммуникациям Администрации президента Турции.

    В ходе дискуссий будут оценены возможности сотрудничества в сферах образования, экономики, транспорта, энергетики, науки и технологий, оборонной промышленности, медиа и культуры.

    Среди основных целей панели - повышение региональной и глобальной видимости Организации тюркских государств (ОТГ), донесение общего видения тюркского мира до различных общин, а также укрепление академических, культурных и социальных связей между странами.

    Ранее дискуссии проводились в Астане (Казахстан), Баку (Азербайджан), Ташкенте (Узбекистан) и Бишкеке (Кыргызстан).

    Организация тюркских государств (ОТГ) Северный Кипр
    "Türk dünyası dialoqları"nın beşinci müzakirəsi Şimali Kiprdə keçiriləcək
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