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    Трамп заявил, что Вашингтон контактирует с хуситами

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 07:05
    Трамп заявил, что Вашингтон контактирует с хуситами

    Соединенные Штаты ведут контакты с йеменским мятежным движением хуситов "Ансар Аллах".

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, возвращаясь из штата Теннесси в Белый дом.

    "У нас налажены контакты с хуситами, и посмотрим, что будет дальше. Но то, что они сделали, было очень плохо", - сказал он, комментируя удары по Саудовской Аравии.

    При этом, по его мнению, королевство имеет право защищаться в подобных случаях.

    Ранее главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии заявило, что в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли не менее 12 человек, включая американского гражданина, еще 309 получили ранения.

    Дональд Трамп Движение Ансар Аллах (хуситы) Соединенные Штаты Америки (США) Саудовская Аравия
    Tramp Vaşinqtonun husilərlə əlaqədə olduğunu bildirib
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