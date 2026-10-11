Трамп заявил, что Вашингтон контактирует с хуситами

Соединенные Штаты ведут контакты с йеменским мятежным движением хуситов "Ансар Аллах".

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном, возвращаясь из штата Теннесси в Белый дом.

"У нас налажены контакты с хуситами, и посмотрим, что будет дальше. Но то, что они сделали, было очень плохо", - сказал он, комментируя удары по Саудовской Аравии.

При этом, по его мнению, королевство имеет право защищаться в подобных случаях.

Ранее главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии заявило, что в результате атаки на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли не менее 12 человек, включая американского гражданина, еще 309 получили ранения.