İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Tramp Vaşinqtonun husilərlə əlaqədə olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 07:35
    Tramp Vaşinqtonun husilərlə əlaqədə olduğunu bildirib

    Birləşmiş Ştatlar Yəmənin "Ənsar Allah" (husilər) qiyamçı hərəkatı ilə əlaqə saxlayır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Donald Tramp Tennessi ştatından Ağ Evə qayıdarkən Vaşinqton yaxınlığındakı "Endryus" hərbi bazasında jurnalistlərlə söhbətində bildirib.

    "Bizim husilərlə təmaslarımız qurulub və görək bundan sonra nə olacaq. Amma onların etdikləri çox pis idi", - o, Səudiyyə Ərəbistanına endirilən zərbələri şərh edərkən deyib.

    Bununla belə, onun fikrincə, belə hallarda krallığın müdafiə olunmaq hüququ var.

    Daha əvvəl Səudiyyə Ərəbistanının Mülki Aviasiya Baş İdarəsi bildirib ki, Ər-Riyaddakı Kral Xalid Beynəlxalq Hava Limanına hücum nəticəsində bir Amerika vətəndaşı olmaqla, azı 12 nəfər ölüb, 309 nəfər isə yaralanıb.

    Donald Tramp Ənsar Allah hərəkatı (Husilər) Səudiyyə Ərəbistanı
    Трамп заявил, что Вашингтон контактирует с хуситами
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    05:16

    Şimali Koreya iki ballistik raket buraxıb

    Digər ölkələr
    04:57

    "Axios" Uitkoff və Kuşnerin Rusiyaya səfərinin təxirə salınmasının səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    04:16

    Hörmüz boğazında 750 min barel neft daşıyan tanker minaya düşüb

    Region
    03:50

    Tramp: Ağ Evin yeni mətbuat katibi ilk brifinqini oktyabrın 13-də keçirəcək

    Digər ölkələr
    03:15

    Kanada ABŞ-yə neft və dizel yanacağının ixracını artırmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    02:58

    İndoneziyada 5,8 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    02:17

    Misir-Sudan sərhədində qızıl mədəninə hava zərbəsi endirilib, onlarla mədənçi ölüb

    Digər ölkələr
    01:46

    İraqın baş naziri oktyabrın 14-də Səudiyyə Ərəbistanına səfər edəcək

    Digər ölkələr
    01:12

    Səudiyyə Ərəbistanı və İran XİN başçıları regiondakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Region
    Bütün Xəbər Lenti