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    WSJ: Госдеп проверяет посла США на предмет подарков от греческих олигархов

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 06:39
    WSJ: Госдеп проверяет посла США на предмет подарков от греческих олигархов

    Генеральный инспектор Госдепартамента США проводит расследование в отношении посла США в Греции Кимберли Гилфойл, чтобы установить, получала ли она подарки или услуги от частных бизнесменов.

    Как передает Report, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на осведомленные источники.

    В распоряжении газеты также оказалась аудиозапись разговора в Давосе, в котором Гилфойл рассказывала о поездках на частных самолетах вместе с греческими бизнесменами. Один из них, по словам собеседников WSJ, также оплатил ее проживание в дорогом отеле.

    В январе 2026 года посол прилетела на Всемирный экономический форум в Давосе на частном самолете вместе с главой греческой строительной компании Aktor Group Александросом Эксарху, рассказала она на записи. Как ранее сообщала WSJ, Гилфойл призывала власти ряда стран сотрудничать с бизнесменом и закупать у его компании американский природный газ.

    Гилфойл также рассказала о планах отправиться в Париж на самолете вместе с греческим судоходным магнатом Николасом Цакосом, чтобы посетить показ его жены. По словам собеседников газеты, впоследствии он оплатил ее проживание в отеле Four Seasons Hotel George V.

    В Давосе посол попыталась попасть на ужин с участием Эрика Трампа, сына президента США. Она попросила американского бизнесмена, который был в списке гостей, помочь ей получить приглашение. "Я заработаю для тебя чертовски много денег", - сказала Гилфойл, согласно записи. В итоге она получила место на ужине.

    Антикоррупционные меры Госдепартамент США Посол США Греция
    WSJ: ABŞ səfirinin yunan oliqarxlardan hədiyyələr alması iddiaları ilə bağlı araşdırma aparılır
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