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    В Японии откроют центр разработки нового истребителя GCAP

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 05:18
    В Японии откроют центр разработки нового истребителя GCAP

    Совместное предприятие Японии, Великобритании и Италии Edgewing планирует в начале 2027 года открыть центр разработки истребителя нового поколения в японской префектуре Айти.

    Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор компании Марко Цофф в интервью Nikkei.

    На площадке со временем будут работать около 1 тыс. специалистов. Проект реализуют в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP). Центры разработки разместят в Японии, Великобритании и Италии. Каждая площадка будет специализироваться на отдельных подсистемах самолета.

    В итальянском городе Турина состоялась церемония открытия центра разработки Edgewing. К концу 2027 года компания планирует построить там второе здание и привлечь около 300 специалистов из трех стран. В дальнейшем штат центра должен превысить 1 тыс. человек.

    Участники GCAP рассчитывают начать массовое развертывание истребителей в 2035 году. Первоначальная оценка концепции завершилась, после чего проект перешел к этапу проектирования.

    К проекту может присоединиться Германия после возникновения трудностей в совместной с Францией программе разработки истребителя. Это могло бы снизить расходы, но повысило бы риск задержек.

    Разработка оружия Япония
    Yaponiyada yeni GCAP qırıcısının hazırlanması mərkəzi açılacaq
    Japan-UK-Italy venture to open fighter development center in Japan in 2027
    44 - Tezliklə
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