В Японии откроют центр разработки нового истребителя GCAP

Совместное предприятие Японии, Великобритании и Италии Edgewing планирует в начале 2027 года открыть центр разработки истребителя нового поколения в японской префектуре Айти.

Как передает Report, об этом сообщил генеральный директор компании Марко Цофф в интервью Nikkei.

На площадке со временем будут работать около 1 тыс. специалистов. Проект реализуют в рамках программы Global Combat Air Programme (GCAP). Центры разработки разместят в Японии, Великобритании и Италии. Каждая площадка будет специализироваться на отдельных подсистемах самолета.

В итальянском городе Турина состоялась церемония открытия центра разработки Edgewing. К концу 2027 года компания планирует построить там второе здание и привлечь около 300 специалистов из трех стран. В дальнейшем штат центра должен превысить 1 тыс. человек.

Участники GCAP рассчитывают начать массовое развертывание истребителей в 2035 году. Первоначальная оценка концепции завершилась, после чего проект перешел к этапу проектирования.

К проекту может присоединиться Германия после возникновения трудностей в совместной с Францией программе разработки истребителя. Это могло бы снизить расходы, но повысило бы риск задержек.