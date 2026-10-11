Yaponiyada yeni GCAP qırıcısının hazırlanması mərkəzi açılacaq
- 11 oktyabr, 2026
- 06:10
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Yaponiya, Böyük Britaniya və İtaliyanın "Edgewing" birgə müəssisəsi 2027-ci ilin əvvəlində Yaponiyanın Ayti prefekturasında yeni nəsil qırıcının hazırlanması mərkəzini açmağı planlaşdırır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə şirkətin baş direktoru Marko Tsof "Nikkei"yə müsahibəsində bildirib.
Müəssisədə zamanla minə yaxın mütəxəssis çalışacaq. Layihə "Global Combat Air Programme" (GCAP) proqramı çərçivəsində həyata keçirilir. İşləyib hazırlama mərkəzləri Yaponiya, Böyük Britaniya və İtaliyada yerləşdiriləcək. Hər bir müəssisə təyyarənin ayrı-ayrı altsistemləri üzrə ixtisaslaşacaq.
İtaliyanın Turin şəhərində "Edgewing"in işləyib hazırlama mərkəzinin açılış mərasimi keçirilib. 2027-ci ilin sonunadək şirkət orada ikinci binanı tikməyi və üç ölkədən 300-ə yaxın mütəxəssisi cəlb etməyi planlaşdırır. Gələcəkdə mərkəzin ştatı min nəfəri ötməlidir.
GCAP iştirakçıları qırıcıların kütləvi şəkildə yerləşdirilməsinə 2035-ci ildə başlamağı nəzərdə tuturlar. Konsepsiyanın ilkin qiymətləndirilməsi başa çatıb, bundan sonra layihələndirmə mərhələsinə keçilib.
Fransa ilə qırıcının işlənib hazırlanması üzrə birgə proqramda çətinliklər yarandıqdan sonra Almaniya layihəyə qoşula bilər.