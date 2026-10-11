В результате наводнений в Иране погиб один, без вести пропали два человека

Наводнение в северо-восточной провинции Ирана Голестан привели к человеческим жертвам.

Об этом Report сообщает со ссылкой на местное агентство Fars.

По данным Голестанского университета медицинских наук, селевые потоки в ряде городов провинции, в том числе в Минудеште, привели к гибели одного человека, еще два человека пропали без вести.

В результате селей и наводнений связь с тремя селами Минудешта полностью прервана.