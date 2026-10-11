В результате наводнений в Иране погиб один, без вести пропали два человека
В регионе
- 11 октября, 2026
- 06:21
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Наводнение в северо-восточной провинции Ирана Голестан привели к человеческим жертвам.
Об этом Report сообщает со ссылкой на местное агентство Fars.
По данным Голестанского университета медицинских наук, селевые потоки в ряде городов провинции, в том числе в Минудеште, привели к гибели одного человека, еще два человека пропали без вести.
В результате селей и наводнений связь с тремя селами Минудешта полностью прервана.
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