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    İranda daşqınlar nəticəsində bir nəfər ölüb, iki nəfər itkin düşüb

    Region
    • 11 oktyabr, 2026
    • 05:44
    İranda daşqınlar nəticəsində bir nəfər ölüb, iki nəfər itkin düşüb

    İranın şimal-şərqindəki Gülüstan vilayətində daşqın baş verib.

    "Report" bu barədə "Fars" agentliyinə istinadən xəbər verir.

    Gülüstan Tibb Elmləri Universitetinin məlumatına görə, Minudəşt də daxil olmaqla, bəzi şəhərlərdə baş vermiş sel hadisəsi indiyədək bir nəfərin ölümü, iki nəfərin isə itkin düşməsi ilə nəticələnib.

    Sel və daşqınlar nəticəsində Minudəştin üç kəndi ilə əlaqə tamamilə kəsilib.

    İran İslam Respublikası Subasma (daşqın)
    MiniBoss
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