Тихий океан под воздействием Эль-Ниньо нагрелся до рекордных температур

Температура воды в Тихом океане, где развивается климатическое явление Эль-Ниньо, на этой неделе впервые превысила отметку в 30 градусов.

Как передает Report, об этом сообщил портал Climate Reanalyzer.

Интерактивная онлайн-платформа разработана Институтом изменения климата при Университете Мэна (США) для визуализации глобальных климатических и погодных данных.

Согласно данным, средняя температура воды на поверхности всех океанов в последнее время составляла 21,08 градуса Цельсия.

Исследователи отмечают, что такая температура никогда не регистрировалась с начала измерений. До этого под воздействием "суперсобытий", фикисрованных в 1997 и 2015 годах, температура океана не поднималась выше 29 градусов.

Всемирная метеорологическая организация предсказывает, что температура поверхности в центральной и восточной частях Тихого океана поднимется до новых рекордных максимумов в период с октября по декабрь, а явление Эль-Ниньо достигнет своего пика в декабре и сохранится до февраля 2027 года.

Ранее синоптики предупреждали, что погодное явление в этом году может стать самым сильным за всю историю наблюдений. По оценке исследователей, число дней с экстремально высокой температурой увеличится на 44% по сравнению с обычными годами. Ученые считают, что связанная с Эль-Ниньо жара может пагубно повлиять на пожилых и ослабленных людей по всему миру.