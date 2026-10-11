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    Тихий океан под воздействием Эль-Ниньо нагрелся до рекордных температур

    Экология
    • 11 октября, 2026
    • 05:56
    Тихий океан под воздействием Эль-Ниньо нагрелся до рекордных температур

    Температура воды в Тихом океане, где развивается климатическое явление Эль-Ниньо, на этой неделе впервые превысила отметку в 30 градусов.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Climate Reanalyzer.

    Интерактивная онлайн-платформа разработана Институтом изменения климата при Университете Мэна (США) для визуализации глобальных климатических и погодных данных.

    Согласно данным, средняя температура воды на поверхности всех океанов в последнее время составляла 21,08 градуса Цельсия.

    Исследователи отмечают, что такая температура никогда не регистрировалась с начала измерений. До этого под воздействием "суперсобытий", фикисрованных в 1997 и 2015 годах, температура океана не поднималась выше 29 градусов.

    Всемирная метеорологическая организация предсказывает, что температура поверхности в центральной и восточной частях Тихого океана поднимется до новых рекордных максимумов в период с октября по декабрь, а явление Эль-Ниньо достигнет своего пика в декабре и сохранится до февраля 2027 года.

    Ранее синоптики предупреждали, что погодное явление в этом году может стать самым сильным за всю историю наблюдений. По оценке исследователей, число дней с экстремально высокой температурой увеличится на 44% по сравнению с обычными годами. Ученые считают, что связанная с Эль-Ниньо жара может пагубно повлиять на пожилых и ослабленных людей по всему миру.

    Тихий океан Изменение климата
    El-Ninyonun təsiri ilə Sakit okean rekord dərəcədə istiləşib
    44 - Tezliklə
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