NYT раскрыла детали предлагаемой США сделки между РФ и Украиной

США предложили России три "выгодных экономических стимула", чтобы склонить ее к "ограниченному прекращению огня" - в отношении энергетической инфраструктуры либо на море.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц, знакомых с обсуждениями.

Одно из предложений предусматривает разморозку "миллиардов российских активов", заблокированных на Западе. По словам собеседников газеты, деньги рассматривались как стимул для перемирий, а не как вознаграждение после него.

Вашингтон также вернулся к плану продажи частей ЛУКОЙЛа в рамках многомиллиардной сделки группе ближневосточных инвесторов, пишет NYT. Среди потенциальных покупателей, по данным газеты, есть лица, имеющие деловые связи с американскими переговорщиками.

Третье предложение, пишет NYT, касается разрешения Белоруссии экспортировать калийные удобрения. Обсуждение этой инициативы возобновили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, утверждают источники газеты.

При этом, по данным газеты, украинская сторона предложила США перечислять ей такую же сумму, какую Россия получит при разморозке активов, либо гарантировать дополнительную военную помощь в случае возможного нарушения перемирия.