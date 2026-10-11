Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    NYT раскрыла детали предлагаемой США сделки между РФ и Украиной

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 03:38
    NYT раскрыла детали предлагаемой США сделки между РФ и Украиной

    США предложили России три "выгодных экономических стимула", чтобы склонить ее к "ограниченному прекращению огня" - в отношении энергетической инфраструктуры либо на море.

    Как передает Report, об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц, знакомых с обсуждениями.

    Одно из предложений предусматривает разморозку "миллиардов российских активов", заблокированных на Западе. По словам собеседников газеты, деньги рассматривались как стимул для перемирий, а не как вознаграждение после него.

    Вашингтон также вернулся к плану продажи частей ЛУКОЙЛа в рамках многомиллиардной сделки группе ближневосточных инвесторов, пишет NYT. Среди потенциальных покупателей, по данным газеты, есть лица, имеющие деловые связи с американскими переговорщиками.

    Третье предложение, пишет NYT, касается разрешения Белоруссии экспортировать калийные удобрения. Обсуждение этой инициативы возобновили спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, утверждают источники газеты.

    При этом, по данным газеты, украинская сторона предложила США перечислять ей такую же сумму, какую Россия получит при разморозке активов, либо гарантировать дополнительную военную помощь в случае возможного нарушения перемирия.

    Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США) Российская Федерация (РФ) Украина
    NYT ABŞ-nin Rusiya və Ukraynaya təklif etdiyi sövdələşmənin detallarını açıqlayıb
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    04:45

    США нанесли удар по грузовому судну в Оманском заливе

    Другие страны
    04:07

    При стрельбе на юге Турции погиб один, получили ранения два человека

    В регионе
    03:38

    NYT раскрыла детали предлагаемой США сделки между РФ и Украиной

    Другие страны
    03:22

    Пятая дискуссия в рамках "Диалогов о тюркском мире" состоится в Северном Кипре

    В регионе
    02:50

    Число погибших из-за урагана "Исаиас" в США возросло до четырех

    Другие страны
    02:09

    При нападении на аэропорт в Эр-Рияде погибли 12 человек, более 300 получили ранения

    Другие страны
    01:33

    Euronews: Азербайджанский дзюдоист мог одержать крупнейшую победу в карьере

    Медиа
    01:16

    На Земле наблюдается сильнейшая за последние три месяца магнитная буря

    Экология
    00:47

    Минэнерго США разрешил выпуск до 4 млн баррелей нефти из резерва на фоне урагана

    Другие страны
    Лента новостей