İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    NYT ABŞ-nin Rusiya və Ukraynaya təklif etdiyi sövdələşmənin detallarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2026
    • 04:43
    NYT ABŞ-nin Rusiya və Ukraynaya təklif etdiyi sövdələşmənin detallarını açıqlayıb

    ABŞ Rusiyanı energetika infrastrukturu ilə bağlı və ya dənizdə məhdud atəşkəsə sövq etmək üçün ona üç sərfəli iqtisadi stimul təklif edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The New York Times" (NYT) müzakirələrlə tanış olan rəsmi şəxslərə istinadən məlumat yayıb.

    Təkliflərdən biri Qərbdə bloklanmış milyardlarla Rusiya aktivinin dondurulmasının ləğvini nəzərdə tutur. Qəzetin həmsöhbətlərinin sözlərinə görə, pul atəşkəsdən sonrakı mükafat kimi deyil, atəşkəs üçün stimul kimi nəzərdən keçirilir.

    "Vaşinqton həmçinin çoxmilyardlıq sövdələşmə çərçivəsində "Lukoil" şirkətinin hissələrinin Yaxın Şərq investorları qrupuna satılması planına qayıdıb", - NYT yazıb. Qəzetin məlumatına görə, potensial alıcılar arasında amerikalı müzakirəçilərlə işgüzar əlaqələri olan şəxslər var.

    Üçüncü təklif Belarusa kalium gübrələrini ixrac etməyə icazə verilməsi ilə bağlıdır. Bu təşəbbüsün müzakirəsini ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff və Donald Trampın kürəkəni Cared Kuşner bərpa ediblər.

    Bununla yanaşı, qəzetin məlumatına görə, Ukrayna tərəfi ABŞ-yə aktivlərin dondurulmasının ləğvi zamanı Rusiyanın alacağı məbləğin eynisinin ona köçürülməsini və ya atəşkəsin mümkün pozulması halında əlavə hərbi yardıma zəmanət verilməsini təklif edib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Donald Tramp
    NYT раскрыла детали предлагаемой США сделки между РФ и Украиной
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:44

    İranda daşqınlar nəticəsində bir nəfər ölüb, iki nəfər itkin düşüb

    Region
    05:18

    ABŞ Oman körfəzində yük gəmisinə zərbə endirib

    Digər ölkələr
    04:43

    NYT ABŞ-nin Rusiya və Ukraynaya təklif etdiyi sövdələşmənin detallarını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    04:06

    Antalyada baş verən atışmada bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb

    Region
    03:40

    ABŞ-də "Isaias" qasırğası nəticəsində ölənlərin sayı dördə çatıb

    Digər ölkələr
    03:11

    "Türk dünyası dialoqları"nın beşinci müzakirəsi Şimali Kiprdə keçiriləcək

    Region
    02:36

    Ər-Riyad hava limanına hücumlarda 12 nəfər həlak olub, 300-dən çox şəxs yaralanıb

    Digər ölkələr
    02:09

    Portuqaliya Futbol Federasiyası Ronaldunun noyabrda milli komandaya qayıdacağına ümid edir

    Futbol
    01:45

    Yer kürəsində son üç ayın ən güclü maqnit qasırğası müşahidə olunur

    Ekologiya
    Bütün Xəbər Lenti