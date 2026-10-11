США нанесли удар по грузовому судну в Оманском заливе

Американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе, пытавшееся нарушить морскую блокаду Ирана.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Американский истребитель нанес удар высокоточным боеприпасом по корме грузового судна M/V Ocean Molica (также известного как Arika Sun), которое шло под флагом Панамы, выведя из строя силовую установку и не причинив вред экипажу", - говорится в сообщении CENTCOM в X.

Отмечается, что грузовое судно пыталось пересечь региональные воды после выхода из иранского порта.

Командование заявило, что с момента возобновления американской блокады Ирана в середине июля ВС США в вывели из строя четыре коммерческих судна и перенаправили еще 135.