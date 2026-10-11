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    США нанесли удар по грузовому судну в Оманском заливе

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 04:45
    США нанесли удар по грузовому судну в Оманском заливе

    Американские военные вывели из строя коммерческое судно в Оманском заливе, пытавшееся нарушить морскую блокаду Ирана.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

    "Американский истребитель нанес удар высокоточным боеприпасом по корме грузового судна M/V Ocean Molica (также известного как Arika Sun), которое шло под флагом Панамы, выведя из строя силовую установку и не причинив вред экипажу", - говорится в сообщении CENTCOM в X.

    Отмечается, что грузовое судно пыталось пересечь региональные воды после выхода из иранского порта.

    Командование заявило, что с момента возобновления американской блокады Ирана в середине июля ВС США в вывели из строя четыре коммерческих судна и перенаправили еще 135.

    Удар по судну Оманский залив Центральное командование ВС США (CENTCOM)
    ABŞ Oman körfəzində yük gəmisinə zərbə endirib
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