При стрельбе на юге Турции погиб один, получили ранения два человека

При стрельбе в районе Аланья провинции Анталья на юге Турции погиб человек.

Как сообщает Report со ссылкой на местный телеканал Haber Global, инцидент на автомойке перерос в вооруженное столкновение.

На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи.

Согласно информации, трое человек, получивших различные ранения в результате, были доставлены в больницу. Одного из них спасти не удалось.

По факту проводится расследование.