При стрельбе на юге Турции погиб один, получили ранения два человека
В регионе
- 11 октября, 2026
- 04:07
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При стрельбе в районе Аланья провинции Анталья на юге Турции погиб человек.
Как сообщает Report со ссылкой на местный телеканал Haber Global, инцидент на автомойке перерос в вооруженное столкновение.
На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи.
Согласно информации, трое человек, получивших различные ранения в результате, были доставлены в больницу. Одного из них спасти не удалось.
По факту проводится расследование.
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