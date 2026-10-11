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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    При стрельбе на юге Турции погиб один, получили ранения два человека

    В регионе
    • 11 октября, 2026
    • 04:07
    При стрельбе на юге Турции погиб один, получили ранения два человека

    При стрельбе в районе Аланья провинции Анталья на юге Турции погиб человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на местный телеканал Haber Global, инцидент на автомойке перерос в вооруженное столкновение.

    На место происшествия были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой помощи.

    Согласно информации, трое человек, получивших различные ранения в результате, были доставлены в больницу. Одного из них спасти не удалось.

    По факту проводится расследование.

    Стрельба Турция
    Antalyada baş verən atışmada bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb
    MiniBoss
    MiniBoss

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