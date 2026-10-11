İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Antalyada baş verən atışmada bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb

    Region
    • 11 oktyabr, 2026
    • 04:06
    Antalyada baş verən atışmada bir nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb

    Türkiyənin cənubundakı Antalya vilayətinin Alanya rayonunda atışma baş verib.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, rayonda yerləşən avtoyuma məntəqəsində üç nəfər arasında baş verən mübahisə silahlı qarşıdurmaya çevrilib.

    Hadisə yerinə hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları və təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Məlumata görə, hadisə nəticəsində müxtəlif xəsarətlər alan üç nəfər xəstəxanaya aparılıb. Onlardan birinin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Silahlı insident Antalya
    При стрельбе на юге Турции погиб один, получили ранения два человека
    MiniBoss
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