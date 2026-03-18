В Бишкеке оцепили торговый центр после сообщения о заложенной бомбе
- 18 марта, 2026
- 10:23
В Бишкеке (Кыргызстан) поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в торгово-развлекательном центре Asia Mall.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района города Бишкек.
На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, а также руководство районного УВД. В целях обеспечения безопасности граждан территория здания оцеплена сотрудниками милиции, проводится эвакуация посетителей и персонала.
В настоящее время ведутся поисковые и проверочные мероприятия.
11:20
11:15
11:09
11:00
10:57
10:51
10:47
10:47
10:33