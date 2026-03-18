    Bişkekdə ticarət mərkəzinə bomba qoyulması barədə məlumat yayılıb

    Region
    • 18 mart, 2026
    • 10:43
    Bişkekdə ticarət mərkəzinə bomba qoyulması barədə məlumat yayılıb

    Bişkekdə (Qırğızıstan) "Asia Mall" ticarət-əyləncə mərkəzinə partlayıcı qurğu qoyulması barədə məlumat daxil olub.

    "Report" yerli KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Bişkek şəhəri Lenin rayonu Daxili İşlər İdarəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Hadisə yerinə dərhal istintaq-əməliyyat qrupu, eləcə də rayon Daxili İşlər İdarəsinin rəhbərliyi yollanıb. Vətəndaşların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə binanın ərazisi polis əməkdaşları tərəfindən mühasirəyə alınıb, ziyarətçilərin və işçi heyətin təxliyəsi həyata keçirilir.

    Hazırda axtarış və yoxlama tədbirləri aparılır.

    В Бишкеке оцепили торговый центр после сообщения о заложенной бомбе

    11:26

