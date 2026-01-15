В Бишкеке 12 человек отравились фастфудом

В Бишкеке зафиксировано массовое пищевое отравление после посещения точки фастфуда "Даамдуу".

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора столицы.

По данным Центра, 12 человек госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу с симптомами пищевого отравления.

Специалисты госсанэпиднадзора провели проверку заведения, в ходе которой были выявлены нарушения санитарных норм и правил.

По результатам проверки владельцы точки "Даамдуу" были оштрафованы на 36 тысяч сомов (около $411). Кроме того, заведение временно прекратило свою работу до полного устранения всех выявленных нарушений.