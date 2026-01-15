Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Бишкеке 12 человек отравились фастфудом

    В регионе
    • 15 января, 2026
    • 19:35
    В Бишкеке 12 человек отравились фастфудом

    В Бишкеке зафиксировано массовое пищевое отравление после посещения точки фастфуда "Даамдуу".

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора столицы.

    По данным Центра, 12 человек госпитализированы в Республиканскую инфекционную больницу с симптомами пищевого отравления.

    Специалисты госсанэпиднадзора провели проверку заведения, в ходе которой были выявлены нарушения санитарных норм и правил.

    По результатам проверки владельцы точки "Даамдуу" были оштрафованы на 36 тысяч сомов (около $411). Кроме того, заведение временно прекратило свою работу до полного устранения всех выявленных нарушений.

