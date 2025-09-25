Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    В Белом доме началась встреча Эрдогана и Трампа

    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 19:39
    В Белом доме началась встреча Эрдогана и Трампа

    В Вашингтоне началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его американского коллеги Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщили турецкие СМИ.

    Отмечается, что Трамп встретил Эрдогана перед Белым домом.

    Турецкий лидер находится в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Генассамблея ООН Эрдоган Дональд Трамп встреча
    Ərdoğanla Tramp arasında görüş başlayıb
    Erdogan-Trump meeting begins in White House

