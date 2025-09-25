В Белом доме началась встреча Эрдогана и Трампа
- 25 сентября, 2025
- 19:39
В Вашингтоне началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его американского коллеги Дональда Трампа.
Как передает Report, об этом сообщили турецкие СМИ.
Отмечается, что Трамп встретил Эрдогана перед Белым домом.
Турецкий лидер находится в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
