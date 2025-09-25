В Белом доме началась встреча Эрдогана и Трампа

В Вашингтоне началась встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его американского коллеги Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщили турецкие СМИ.

Отмечается, что Трамп встретил Эрдогана перед Белым домом.

Турецкий лидер находится в США для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.