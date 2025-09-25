İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    Ərdoğanla Tramp arasında görüş başlayıb

    Region
    • 25 sentyabr, 2025
    • 19:36
    Ərdoğanla Tramp arasında görüş başlayıb

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla amerikalı həmkarı Donald Tramp arasında görüş başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, Tramp həmkarını Ağ Evin qarşısında qarşılayıb.

    Onlar Nyu- Yorkda baş tutan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində bir araya gəliblər.

    Foto
    Foto
