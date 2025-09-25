Ərdoğanla Tramp arasında görüş başlayıb
Region
- 25 sentyabr, 2025
- 19:36
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla amerikalı həmkarı Donald Tramp arasında görüş başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə KİV-i məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, Tramp həmkarını Ağ Evin qarşısında qarşılayıb.
Onlar Nyu- Yorkda baş tutan BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının yüksək səviyyəli həftəsi çərçivəsində bir araya gəliblər.
